Geo Barents | l’organizzazione a bordo prima dei soccorsi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nei primi giorni di navigazione verso la zona Sar, la zona di ricerca e soccorso, sulla Geotutto il personale è impegnato nella riorganizzazione della nave, in particolare degli spazi adibiti ad ospitare le persone salvate mentre si susseguono le riunioni e i corsi di formazione per non essere impreparati al momento del soccorso. Ognuno ha un ruolo preciso e sa cosa dovrà fare, “nulla può essere lasciato al caso – dicono gli addetti ai lavori – quando si salvano delle vite”.