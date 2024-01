Gazzetta - De Laurentiis non pensa all' esonero di Mazzarri | ha un sogno proibito in mente

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il presidente del Napoli Aurelio Denon ha in programma un altro, come sottolineato dal ds Meluso . Ne parla ladello Sport . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

La Gazzetta dello Sport è sicura di questo e spiega come questa sia una necessità dettata dagli uomini a disposizione e non solo dalle convinzioni ... (247.libero)

La Gazzetta dello Sport è sicura di questo e spiega come questa sia una necessità dettata dagli uomini a disposizione e non solo dalle convinzioni ... (247.libero)

Il presidente del Napoli Aurelio Denon ha in programma un altro esonero, come sottolineato dal ds Meluso . Ne parla ladello Sport . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...... ex giocatore di Juventus e Inter fra le altre, ha rilasciato un'intervista alladello ...dello Sport racconta di una possibilità che ha la Juventus con Giuntoli di beffare Dee il ...L'attuale mister del Napoli è in odore di esonero Al momento sono solo rumors, ma con chi potrebbe essere sostituito MazzarriLazar Samardzic si avvicina sempre di più. Dovrebbe essere lui il secondo colpo di mercato del Napoli, per La Gazzetta dello Sport l'affare è praticamentel al punto di chiusura: “Ancora quarantottore, ...