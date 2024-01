Gaza | ennesimo raid di Israele sulla Striscia | Almeno 16 morti e 50 feriti Oggi Blinken atteso in Qatar e Giordania

(Di domenica 7 gennaio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha segnalato nuoviaerei e bombardamenti israeliani nelladi, segnalando "16e circa cinquanta". Gli attacchi hanno colpito diverse zone, causando, come specificato da Wafa, diverse vittime civili. In particolare, un raduno

... che hanno provocato massacri e crimini di guerra senza precedenti contro il nostro popolo a", ha detto Haniyeh nel giorno in cui il responsabile americano ha iniziato il suotour in ...... che hanno provocato massacri e crimini di guerra senza precedenti contro il nostro popolo a", ha detto Haniyeh nel giorno in cui il responsabile americano ha iniziato il suotour in ...Almeno 15 palestinesi sono morti e diversi altri sono rimasti feriti a seguito di un bombardamento effettuato stanotte da aerei da guerra israeliani a Deir al-Balah nel centro della Striscia di Gaza e ...Il conflitto tra Israele e Hamas è arrivato al giorno 91, continuano i raid su Gaza: il bilancio delle vittime ...