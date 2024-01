Gaza | ennesimo raid di Israele sulla Striscia | Almeno 16 morti e 50 feriti Oggi Blinken atteso in Qatar e Giordania

(Di domenica 7 gennaio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha segnalato nuoviaerei e bombardamenti israeliani nelladi, segnalando "16e circa cinquanta". Gli attacchi hanno colpito diverse zone, causando, come specificato da Wafa, diverse vittime civili. In particolare, un raduno

Undramma, mentre Israele continua a martellare il sud della Striscia dopo aver centrato i ... l'ha definita da Doha il segretario di Stato Usa Antony Blinken mentre a, dall'inizio del ...... vede Israele approvare l'pacchetto di 2,5 miliardi di dollari per la guerra. Lo Stato sta ... La guerra aè più grave del previstoAlmeno otto palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento aereo israeliano contro il campo profughi di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Una bimba palestinese di 4 anni è ...Sotto le bombe della notte scorsa è morto anche Ali Salem Abu Ajwa, nipote dello sceicco Ahmed Yassin, che fondò Hamas a Gaza nel 1987 e ne fu il leader spirituale finché non fu ucciso da Israele nel ...