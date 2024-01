Fotogallery - Como | auto finisce in acqua sul lungolago | due morti

dalla piazzola del parcheggio di Villa Geno 07 gennaio 2024 12:15, auto finisce in acqua sul lungolago: due morti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - ...approfondimento Donna morta nel lago di, carro funebre si perde nella neveContinua gallery %s Foto rimanenti Economia Incidenti d'auto, Toscana in testa per sinistri denunciati: ...Nella tarda serata di ieri sera un'auto è finita nel lago di Como. Morti una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni. I corpi sono stati recuperati questa mattina. La tragedia si è consumata alle 23, in ...L'uomo aveva deciso di raggiungere la chiesa di Milano da Colico (Lecco) passando dalla Bergamasca per un saluto ai genitori, ma si è ritrovato bloccato nella neve a 2.000 metri, senza campo per il ce ...