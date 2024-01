Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per la diciannovesima giornata di. I granata vogliono prendersi una rivincita davanti al proprio pubblico dopo il pesantissimo ko di pochi giorni fa in Coppa Italia. Inzaghi ritrova Antonio Candreva, mentre Allegri perde Locatelli per squalifica, ma soprattutto Chiesa e Cambiaso: il primo per un problema al ginocchio, il secondo causa influenza. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.