Formazioni ufficiali Roma-Atalanta | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Ledi Roma - Atalanta ...Roma - Atalanta, leROMA (3 - 5 - 2) : Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disposizione : Svilar, ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1375 partners, to show you relevant ads based on your i ...Roma (3-5-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Sc.