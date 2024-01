Formazioni ufficiali Manchester City-Huddersfield | FA Cup 2023 2024

Alle 12.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Empoli e Milan. Ecco leAlle 12.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Empoli e Milan. Ecco le. EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, ...Ledi Empoli - Milan EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2) : Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. Allenatore : Andreazzoli. A ...Fischio d'inizio alle 12,30 affidato a Federico La Penna: di seguito le formazioni ufficiali della partita. Aurelio Andreazzoli ripropone Tommaso Baldanzi dall'inizio: il fantasista non giocava ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1375 partners, to show you relevant ads based on your i ...