Formazioni ufficiali Empoli-Milan | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per la diciannovesima giornata di. Situazione sempre d’emergenza al centro della difesa per Pioli, che però negli ultimi giorni ha ritrovato Gabbia dopo il ritorno dal prestito. Indisponibili Chukwueze e Bennacer, entrambi partiti per la Coppa d’Africa. Andreazzoli ha perso Bastoni nel corso della settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.