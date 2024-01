Formazioni ufficiali Empoli-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 7 gennaio 2024) Alle 12.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 12.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco le(4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajili; Baldanzi, Grassi, Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Caputo. All. Aurelio Andreazzoli.(4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

La partita Trento - Triestina di Domenica 7 gennaio 2024 in diretta:e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima ... I precedentitra le ...Ledi Empoli e Milan, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Situazione sempre d'emergenza al centro della difesa per Pioli, che però negli ultimi giorni ...per Terracciano è questione di ore - può approfittare della sconfitta della Fiorentina e allungare in ottica Champions League. Fischio d'inizio alle 12,30 affidato a Federico La Penna: di seguito le ...La domenica di Serie A si apre al Castellani con la sfida tra Empoli e Milan. Andreazzoli punta sulla coppia d'attacco Cambiaghi-Caputo, con Baldanzi a supporto e Gyasi a centrocampo. Pioli sceglie il ...