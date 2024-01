Foppolo boom | in 25mila sulle piste in due settimane

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 gennaio 2024). Venticinquemila in pista: sono i numeri complessivi degli sciatori registrati a, dal 23 dicembre scorso al 7 gennaio 2024, in occasione delle festività natalizie e di inizio anno. Cifre che confermano ancora l’alta attrattività della storica località sciistica della Bergamasca e della capacità di offrire un “prodotto neve” di altissima qualità. “L’inverno è iniziato in sordina – spiega il direttore della stazione, Marco Calvetti – ma grazie all’innevamento programmato siamo riusciti a dare agli appassionatiin perfette condizioni. Progressivamente abbiamo allargato e migliorato i tracciati, ora tutti aperti.nostrei fedelissimi di, ma anche famiglie, stranieri e nuovi ospiti. Segno che il nome della stazione ha ancora un grande appeal e tutto ...