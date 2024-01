Fontana di Trevi | dove vanno a finire le monetine che tutti lanciano? La risposta ti stupirà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dal 1° aprile 2019 leche vengono lanciate all’interno delladisono destinate a progetti sociali. Ma al contrario di quello che si era prefigurato precedentemente, la Caritas diocesana non aveva nulla da temere: come assicurato dall’ex sindaca Virginia Raggi, la Caritas ha continuato a ricevere il ‘raccolto’ dellacelebre in tutto il mondo. Quanto guadagna ogni giorno ladi? Come ha riportato l’agenzia di stampa Agi, si parla di 1 milione e mezzo di euro, circa il 15% del bilancio che la Caritas romana impiega soprattutto per fornire un riparo ai senzatetto, una mensa e un sostegno agli indigenti e negli empori della solidarietà, simili a supermercati gratuiti per i più poveri. Ma perché precedentemente si era temuta una ...