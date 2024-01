Flavia Vento al veleno contro Totti | ecco cosa ha detto

(Di domenica 7 gennaio 2024) Al programma “La volta buona” di Caterina Balivo su Rai 1,attacca in televisione Francescoattacca Francescoin tv (ilcorrieredellacitta.com)è tornata a parlare della presunta relazione con Francescoin televisione. Tutto ciò è successo su Rai 1, quando la modella è stata intervistata venerdì 5 gennaio 2024 da Caterina Balivo nel suo programma “La Volta Buona”. Un’intervista a tutto tondo, dove laha parlato a 360 di se stessa e ha tirato fuori anche quelle questioni che l’hanno catapultata nei giornali di gossip per anni.e Francesco: amore o leggenda ...

“Non è bello quello che è successo, una storia che mi ha ferita molto. Non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello quello che è successo, ti ... (sportface)

Flavia Vento , showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una “scappatella” che in passato avrebbe avuto proprio con Francesco Totti , ... (tpi)

torna sulla presunta relazione con Francesco Totti . L'occasione L'intervista negli studi di La volta buona , il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo . La domanda arriva nel ...spara a zero su Chiara Ferragni per il Caso Balocco.contro Chiara Ferragni Da giorni ormai non si fa che parlare del Caso Balocco e di Chiara Ferragni . Ed ora anche...Flavia Vento è tornata a parlare della presunta relazione con Francesco Totti in televisione. Tutto ciò è successo su Rai 1, quando la modella è stata intervistata venerdì 5 gennaio 2024 da Caterina ...Ilary Blasi nel docu-film "Unica" ha ricordato come Flavia Vento fu accusata di aver avuto una storia con Totti. La showgirl ha detto la sua.