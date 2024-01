Fiumicino | tassisti in rivolta | “Enac ha violato le norme nazionali

(Di domenica 7 gennaio 2024), 7 gennaio 2023- Proclamato lo stato di agitazione dei Taxi di: così si legge in una nota delle sigle sindacali diCGIL CASARTIGIANI URITAXI COMITATO SPONTANEO TAXI. Lunedì si terrà una assemblea spontanea da parte deiin attesa che cambi qualcosa sul fronte, ovvero che l’ente accogli le istanze del Comune e deie sospenda l’ordinanza che dovrebbe andare in vigore il 9 gennaio.“ha emanato questa ordinanza in piena violazione dellee regionali- prosegue la nota-impedendo aididi poter prendere dai 18 posti presenti in aeroporto un cliente con destinazione fuori comune. Siamo veramente sconcertati, lunedì 8 ci ...

Fiumicino – Si fingeva un lavavetri abusivo per spacciare droga : questo lo stratagemma messo a punto per non destare sospetti. L’uomo è accusato di ... (ilfaroonline)

... il parcheggio in accosto, solo per dirigersi a, le corse verso la capitale saranno ad esclusivo appannaggio deidi Roma. ENAC, attraverso l'emanazione di questa ordinanza, ha ...Si sarebbe voluto fare la stessa cosa anche con l'aeroporto dima, in questo caso, l'... Il Campidoglio, invece, ha diramato i 'suoi turni', che non hanno soddisfatto ii quali, tra l'...Fiumicino, 6 gennaio 2023- E’ stata emessa un’ordinanza dal Direttore Enac della Direzione Territoriale del Lazio per regolamentare la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Silde de ...Proclamato lo sciopero dall'Unione sindacale di base. La proclamazione arriva pochi giorni dopo l'insediamento della nuova commissione consultiva sul trasporto non di linea di Roma ...