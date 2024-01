Fiorentina vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 gennaio 2024) Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. I viola puntano alla seconda finale consecutiva, obbiettivo che che manca oltre vent’anni ai felsinei che vogliono giocarsi le proprie carte.vssi giocherà martedì 9 gennaio 2024 alle ore 21 presso lo stadio FranchiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Archiviata la sconfitta contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato, per i viola è ora tempo di pensare al trofeo nazionale che nella scorsa stagione li ha visti finalisti perdenti contro l’Inter. La squadra di Italiano vuole riprovarci, ma per farlo dovrà innanzitutto superare un avversario ostico come i rossoblù, dopo aver eliminato agli ottavi un’altra emiliana come il Parma. I felsinei stanno tirando un pò il fiato in campionato come dimostra il punto ...