Fiorentina | Biraghi | «Stiamo crescendo di pari passo con la società»

Roma - Punti pesanti in palio all'Olimpico nello scontro diretto per la zona Champions tra Roma e Fiorentina ( qui la cronaca 'live' ), ma prima del ... (247.libero)

Allenatore: Dionisi(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta,; Arthur (7' st Beltran), Mandragora (7' st Duncan); Ikonè, Bonaventura (29' st Barak), Brekalo (27' st ...Infine al 97'la butta in area, con la spizzata di Quarta, palla ancora ad Ikone che manda ... Il Sassuolo torna a vincere contro lache non perdeva dal 25 novembre.Blog Calciomercato.com: La Fiorentina chiude un grande girone d’andata al 4º posto in classifica, ma perde a Reggio Emilia contro il Sassuolo 1-0. Dopo 3 vittorie ...Il giocatore della Fiorentina Biraghi ha parlato della lotta Champions, in cui è inclusa il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo a SkySport. SUGLI OBIETTIVI – «Non voglio affrontare questi ...