Fiorentina battuta in casa Sassuolo 1-0 Decide Pinamonti Bonaventura si fa parare un rigore Pagelle

(Di domenica 7 gennaio 2024) I viola incassano il gol dinei primi minuti del primo tempo: (Kayode si fa sorprendere da Enrique, quindi piattone vincente dell'attaccante con gli altri difensori fermi. Non sa reagire, la. Nzola, là davanti, è come sempre inesistente. Poi ci mette del suo anche un arbitro imbarazzante: che, nella ripresa, prima impiega 5 minuti per annullare un gol Thorstvedt per fuorigioco di Enrique e, dopo l'errore didal dischetto, annulla un gol a Quarta (dopo traversa di Duncan) sempre per fuorigioco L'articolo proviene da Firenze Post.

AGI - Il Sassuolo torna al successo e ferma la corsa dellaper 1 - 0 grazie al gol di Pinamonti e alle parate di Consigli, che ha anche ipnotizzato Bonaventura dagli undici metri. Seguiranno di certo tante polemiche. Nel corso di una ...Pioli ha così un altro rinforzo per la difesa del presente e del futuro,la concorrenza della, assicurandosi un giocatore in grado di giocare in diverse posizioni, soprattutto ...SERIE A - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la ripresa si apre con un episodio destinato a far discutere: sull'1-0 a favore dei neroverdi, Thorsvedt segna il 2- ...L'Inter ha sconfitto il Verona per 2-1 in una partita pazza giocata a San Siro. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 13' con il gol di Lautaro Martinez su invito di Mkhitaryan, ma Henry ha paregg ...