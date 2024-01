Filiera tecnologico-professionale | esame di maturità al quarto anno | no abbreviazione per merito e candidati esterni

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sperimentazionetecnologica-al via dall'scolastico 2024-25. Gli istituti scolastici possono aderire presentando candidatura entro il 12 gennaio, come da proroga ministeriale alle tempistiche previste dall'avviso del 7 dicembre. L'articolo .

Il 22 luglio del 2022 la Camera dei Deputati in terza lettura ha approvato all’unanimità la legge di riforma degli ITS, ( Istituti tecnologici ... (ilfoglio)

In relazione al Progetto nazionale di Sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale , a supporto delle ... (orizzontescuola)

"Ultimi giorni alla scadenza fissata dal ministero dell'Istruzione per le delibere indispensabili all'avvio delle sperimentazioni quadriennali della ... (orizzontescuola)

Fino al 12 gennaio gli istituti scolastici possono presentare la propria candidatura con la proposta progettuale per l’adesione al piano nazionale ... (orizzontescuola)

... sostenibile sotto il profilo ambientale ed energetico, con un deciso ammodernamento... dalle istituzioni regionali a tutti i soggetti della, in piena sinergia con il Ministero dell'...Cosa ne pensa della sperimentazione della- professionale Avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro è uno degli obiettivi di tutti i paesi più sviluppati. Speriamo che ...“Da settembre parte la riforma 4+2 dell’insegnamento tecnico-professionale. Didattica personalizzata e orientamento con figure ad hoc nel 95% delle superiori. Entro quest’anno rinnoveremo per la secon ...Livorno, 4 gennaio 2024 – Una tecnologia che permette di produrre con elevate caratteristiche meccaniche e funzionali anche utilizzando la stampa 3D. L’invenzione: un processo in grado di rendere mall ...