Ferragni altri guai in arrivo | il grave sospetto su Sanremo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Domani, giorno cruciale. Mentre la Procura di Milano attende il deposito di una prima informativa della Guardia di Finanza sul caso Chiara-pandoro Balocco, è probabile che le indagini che riguardano la influencer si allarghino a tutti i contratti in cui compare la parola beneficenza. Oltre al dolce natalizio e alle uova di Pasqua, dovrebbero essere effettuati approfondimenti pure sulla bambola Trudi. Non solo. Saranno al vaglio tutte le attività dell'imprenditrice virtuale postate sui social con lo scopo di donare fondi a sostegno di onlus, ospedali, bambini e donne in difficoltà... Tra queste, appunto, la vendita della bambola dagli occhioni azzurri e lo sguardo sognante, limited edition, creata dopo il matrimonio con Fedez il cui ricavato doveva essere devoluto all'associazione Stomp Out Bullying impegnata nella lotta al cyberbullismo. Anche se su Trudi la ...

Lo riporta una nota di TBS sottolineando come 'il tutto è avvenuto, quindi, totalmente in linea con quanto comunicato sul canale Instagram di Chiarae sugliriconducibili a TBS Crew ...Lo si legge in una nota secondo cui 'il tutto è avvenuto, quindi, totalmente in linea con quanto comunicato sul canale Instagram di Chiarae sugliriconducibili a Tbs Crew Srl. Tbs ..."Lo schema applicato da Chiara Ferragni nella campagna del “Pandoro Pink Christmas” con Balocco, oggetto di una multa da un milione di euro dell’Antitrust, e in quella sulle uova di Pasqua di Dolci Pr ...Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale, sta attraversando un periodo di crisi reputazionale. Dopo lo scandalo legato alla beneficenza, nello specifico ai pandori Balocco, l'influencer si è ...