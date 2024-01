Federico Cesari e un pubblico conquistato con umanità e attenzione ai temi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 gennaio 2024) La nostra intervista a, premiato come attore emergente alle ultime Giornate Professionali di Sorrento, a certificazione di un rapporto consolidato col, da Skam Italia a Tutto chiede salvezza, passando per il cinema a L'ultima volta che siamo stati bambini. È uno dei giovani fenomeni di casa nostra,. Giovane, ma già amatissimo, e ancora più giovane quando ha debuttato con piccole comparsate dal 2007 in poi, passando per i primi ruoli in tv nel 2010 tra I Cesaroni e Tutti pazzi per amore 2, fino ad approdate al grande successo di Skam Italia (l'iconica serie che tornerà su Netflix a breve con una sesta stagione, in catalogo dal 18 gennaio) e Tutto chiede salvezza, passando per il cinema, non per ultimo nel riuscito esordio alla regia di Claudio Bisio, L'ultima ...