Fantacalcio | Udinese-Lazio | Lovric | Walace o autogol? Ecco di chi è il gol

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’pareggia contro la. Un gol rocambolesco, nato su calcio di punizione, con qualche dubbio sulla paternità della rete. L’autore della punizione da posizione defilata è, che calcia forte in area. C’è il tocco, leggero, di. Ma non è escluso che possa esserci anche una deviazione di un calciatore della. In ogni caso la Lega Serie A ha assegnato la rete a. La situazione cambierà? Non resta che scoprirlo. Ricordiamo che da regolamento, se la deviazione sul tiro di un compagno è volontaria, il gol andrà attribuito a chi ha toccato la palla per ultimo. In caso contrario, con una deviazione involontaria, il marcatore sarà l’autore originario del tiro. DECISIONE LEGA SERIE A:SportFace.