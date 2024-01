FA Cup | il Liverpool di Klopp elimina l’Arsenal

(Di domenica 7 gennaio 2024) Terminata anche la giornata odierna di FA Cup con l’ultimo match in campo trae Arsenal: i reds dihanno superato i Gunners Terminata anche la giornata odierna di FA Cup con l’ultimo match in campo trae Arsenal: i reds dihanno superato i Gunners. E’ successo tutto nel finale con l’autogol di Kiwior e la rete di Diaz. I RISULTATI DI OGGI Luton – Bolton 0-0Manchester City – Huddersfield 5-0 Nottingham Forest – Blackpool 2-2 Peterborough – Leeds 0-3 Shewsbury – Wrexham 0-1WBA – Aldershot 4-1 West Ham – Bristol City 1-1 Arsenal –0-2

Gli highlights e le azioni salienti di Arsenal -0 - 2, match del terzo turno di FA2023/2024. La prima occasione è per i Gunners con la traversa colpita da Odegaard. L'autorete di Kiwior all'80' apre le marcature. Nel finale, con l'...Ilbatte 2 - 0 l'Arsenal all'Emirates Stadium e supera il terzo turno di FA. Prevale il cinismo dei reds a Londra, dove i Gunners al contrario sprecano la prima occasione del match al 10 . ...FA CUP - L'Arsenal esce prematuramente di scena dalla FA Cup. Nel big-match casalingo contro il Liverpool, dopo una marea di occasioni gettate alle ortiche (soprattutto con Havertz), i Gunners vengono ...Gol ed emozioni nelle gara del terzo turno di FA Cup in programma oggi (domenica 7 gennaio). In palio il pass per i sedicesimi di finale con diverse squadre di Premier League in campo e il clou ...