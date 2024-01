FA Cup | i pronostici sulle altre partite di domenica 7 gennaio

Leggi su ilveggente

(Di domenica 7 gennaio 2024) FA Cup, non solo le big in campo: tocca anche a Luton e Nottingham Forest, due club che in Premier League lottano per la salvezza. Come sempre è caccia alle possibili sorprese nel terzo turno della FA Cup, quello in cui tutto può davvero accadere. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha superato il turno il piccolo Maidstone United, squadra che milita nel sesto livello calcistico inglese, estromettendo il ben più quotato Stevenage. Adebayo del Luton – IlVeggente.it (Lapresse)Oggi tra le gare da monitorare c’è quella tra Luton Town, club di Premier League, e Bolton, nobile decaduta che attualmente gioca in League One, l’equivalente della nostra Serie C. I Trotters non partono certo favoriti ma non possono essere trascurate le quattro vittorie di fila ottenute tra Natale e Capodanno che gli hanno permesso di salire al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista ...