FA Cup 2023 2024 | Liverpool avanti con l’autogol di Kiwior e la rete di Diaz | Arsenal battuto 2-0

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilbatte 2-0 l’all’Emirates Stadium e supera il terzo turno di FA Cup. Prevale il cinismo dei reds a Londra, dove i Gunners al contrario sprecano la prima occasione del match al 10?. Un errore in uscita dal basso favorisce Haavertz che si presenta a tu per tu col portiere ma sceglie di scaricare per Saka, anticipato all’ultimo. La palla finisce sui piedi di Odegaard che calcia a colpisce la traversa. I Gunners controllano il possesso e si affacciano più volte dalle parti di Alisson. Le due squadre però vanno all’intervallo sullo 0-0. Al 59? c’è spazio per Jota e Gravenberch, mentre Arteta risponde con l’ingresso di Martinelli. Solo un episodio sembra poter sbloccare il match. E l’episodio condanna l’all’80’. Alexander Arnold si incarica di un calcio di punizione dalla sinistra: il cross è deviato di testa da ...