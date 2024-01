Ex Ilva | si cerca un accordo | sul tavolo l' ipotesi dello Stato al 60%

Faccia feroce dei sindacati sul dossier ex Ilva. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde di Palazzo Chigi fino a che “il governo non ... (secoloditalia)

Soluzione condivisa Questa soluzione sarebbe auspicata da una parte del governo, dai sindacati e da alcuni esponenti delle opposizioni come l'ex ministro Andrea Orlando e verrebbe effettuata tramite ...Oltre la siderurgia L'exè solo la punta dell'iceberg. Dei circa 60 tavoli di crisi ce ne sono ... Siuna soluzione. In piedi c'è poi la vertenza di Almaviva contact, per cui nel 2023 è stata ...Nell'incontro di lunedì tra governo, Invitalia e Mittal si cercherà una soluzione che permetta di mantenere aperto lo stabilimento, pagare i creditori e mandare avanti le bonifiche ...Prima sconfitta stagionale per la capolista Ilvamaddalena, caduta a Ossi contro l’Ossese nel posticipo della prima giornata di ritorno. I bianconeri vincono in rimonta.