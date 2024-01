Ex Ilva | faccia a faccia tra il Governo e la nuova proprietà

(Di domenica 7 gennaio 2024) La prossima è una settimana decisiva per il futuro dello stabilimento Acciaierie d’Italia, l’ex. Domani 8 gennaio iltra ile i vertici di Mittal al quale dovrebbe partecipare Aditya Mittal, figlio di Lakshmi e Ceo di ArcelorMittal. Il vertice è preceduto nei giorni scorsi da un incontro tra l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e Ondra Otradovec, rappresentante di primo piano della multinazionale Arcelor Mittal. Subito dopo l’incontro a palazzo Chigi, ilvede i sindacati. Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil, spiega all’AGI che i prossimi giorni sono importanti perché si tratta di una questione che “non possono trascinare oltre. Siamo fuori tempo massimo. Restiamo in attesa di ...

Faccia feroce dei sindacati sul dossier ex Ilva. Fim Fiom Uilm si rifiutano di lasciare la Sala Verde di Palazzo Chigi fino a che “il governo non ... (secoloditalia)

AGI - La prossima sarà una settimana decisiva per il futuro dello stabilimento Acciaierie d'Italia, l'ex. Lunedì si terrà iltra il Governo e i vertici di Mittal al quale dovrebbe partecipare Aditya Mittal, figlio di Lakshmi e ceo di ArcelorMittal . Il vertice è stato preceduto nei ...Oltre la siderurgia L'exè solo la punta dell'iceberg. Dei circa 60 tavoli di crisi ce ne sono ... "Il ministro nonda solo", sottolinea Scarpa, "perché non può essere deciso tutto nelle ...Si è caricato di tante aspettative l’incontro di domani sull'ex Ilva di Taranto tra i ministri Adolfo Urso, Raffaele Fitto e Giancarlo Giorgetti e Aditya Mittal, ceo ...Per Invitalia se si vuole salvare e rilanciare l'ex Ilva, bisogna mettere in campo risorse adeguate, 1,320 miliardi di euro ...