Europei pattinaggio velocità Heerenveen 2024 | Lollobrigida terza nella Mass Start | Giovannini fuori dal podio

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una splendida Francescaconquista la medaglia di bronzoai Campionatidi pista lunga in corso di svolgimento a. Un risultato importante per l’azzurra,stagione del ritorno alle gare dopo la maternità e la nascita del piccolo Tommaso. A trionfare è la 24enne olandese Marijke Groenewoud in 8:08.51, mentre la connazionale Irene Schouten chiude al secondo posto, davanti proprio all’azzurra che chiude in 8:09.84. Quarto posto per la svizzera Kaitlyn McGregor, seguita dalla belga Sandrine Tas, la tedesca Michelle Uhrig, l’altra elvetica Ramona Härdi. Completano la top 10 la belga Fran Vanhoutte e la polacca Magdalena Czyszczo?. Tredicesimo posto per l’altra azzurra Laura Lorenzato che chiude la gara in 8:32.77. Sotto le ...