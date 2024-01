Europei | il Setterosa perde con la Spagna ma non spegne i sogni | è già qualificato ai quarti

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 gennaio 2024) Eindhoven – Subisce un arresto la cavalcata delaglidi Pallanuoto, in corso in Olanda. La Nazionale Italianacon laper 14-8 ma nonle ambizioni di podio. L’Italia ha già in tasca la qualificazione aidi finale e guarda al prosieguo del Torneo. Il racconto della gara, le interviste, il calendario (federnuoto.it) Le azzurre, sempre indietro nel punteggio (5-1 dopo un tempo e 8-4 a metà gara), rientrano fino all’8-6 di Giustini; poi lo strappo decisivo delle iberiche – argento olimpico a Tokyo 2020 – con i gol in sequenza di Ortiz, Espar Llaquet e Leiton Arrones che valgono l’11-6 dopo tredi gara. Adesso per la Nazionale di Carlo Silipo – bronzo iridato a Fukuoka 2023 e continentale in carica – un giorno di riposo, ...