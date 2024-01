Europei | il Settebello attende l’Ungheria per l’ultima sfida del Girone B

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 gennaio 2024) Zagabria – Dopo la vittoria trovata nella calza della Befana, il giorno dell’Epifania di ieri aglidi Pallanuoto in corso in Croazia, ildomani sera(alle 19). La conquista del match intanto con la Grecia, vinto per 15-8, proietta la Nazionale Italiana un po’ più in là nei Preliminari in programma. Le parole di Alessandro Campagna, come riporta federnuoto.it: “E’ una squadra che a me piace molto, fatta di ragazzini però bellini da matti. Non avranno nulla da perdere e vorranno fare bella figura contro di noi. Italia-Ungheria è sempre una partita dal grande fascino”. Euro Croazia 2024 – Zagabria e Dubrovnik (federnuoto.it) I gironiA (Dubrovnik – Divisione I) Montenegro, Spagna, Francia, CroaziaB (Zagabria – Divisione I) Georgia, ...