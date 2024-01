Europei di Pista Lunga | Lollobrigida vince la medaglia di bronzo nella Mass Start

(Di domenica 7 gennaio 2024) Heerenveen – A Heerenveen (Olanda) è passata agli archivi l’edizione 2024 deglisu distanza singola di speed skating.giornata conclusiva, in chiave Italia vi era grande attesa soprattutto attorno alle. Nel settore femminile, Francesca(Aeronautica Militare) si è fregiata delladi. La gara è stata caratterizzata da una fuga da lontano dell’olandese Marijke Groenewoud, alfine rivelatasinte. La trentaduenne di Frascati ha avuto il merito di riuscire a tenere la scia dell’altra olandese Irene Schouten, quando ha accelerato prepotentemente nelle fasi finali, staccando tutte le altre concorrenti. Laura Lorenzato (Noale Ice) è passata per tredicesima sul traguardo dopo aver tirato a lungo il gruppo ...

Una splendida Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start ai Campionati di pista lunga in corso di svolgimento a Heerenveen. Un risultato importante per l'azzurra nella stagione del ritorno alle gare dopo la maternità e la nascita del piccolo Tommaso. A trionfare