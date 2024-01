Europee | Tajani “Un errore candidare i leader | no accordi con Le Pen”

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Meloni èdei Conservatori, Forza Italia invece è nel Partito popolare europeo e per noi è impossibile farecon chi ha uno statuto di forte impronta anti-Ue e anti-Nato”. Così, in un'intervista a La Stampa, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, commentando l'ipotesi di un'alleanza in Europa con Marine Le Pen, dopo le aperture di Meloni. Sulla possibilità che il premier si candidi alle, commenta: “Se deve esserci un accordo tra idel centrodestra, come chiede Meloni, questo vuol dire che o ci candidiamo tutti o non si candida nessuno. Se si candidano nello stesso momento la premier e i due vicepremier, credo ci sia il rischio che si perdano di vista le priorità del governo. E inoltre: io mi sono candidato cinque volte in Europa, non mi ...