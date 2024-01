Esplosione a Canale Monterano | crolla una casa Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 7 gennaio 2024 Varie squadre deidel, tra cui unità del team USAR (Urban Search and Rescue), impegnate aper l'e il successivo crollo in un'abitazione di due piani, dovuto probabilmente ad una fuga di gas. ?Le squadre hanno salvato 2 persone, un uomo e un ragazzo, estratti dalle macerie. Soccorsa una donna rimasta ferita.delFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Esplosione e crollo alle 8.30 di oggi in un'abitazione a Canale Monterano , in provincia di Roma , a ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Esplosione e crollo alle 8.30 di oggi in un'abitazione a Canale Monterano , in provincia di Roma , a causa probabile una fuga gas. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Esplosione e crollo alle 8.30 di oggi in un’abitazione a Canale Monterano , in provincia di Roma , a causa probabile una fuga gas. ... ()

(Adnkronos) – Esplosione e crollo alle 8.30 di oggi in un’abitazione a Canale Monterano , in provincia di Roma , a causa probabile una fuga gas. ... (giornaledellumbria)

Sabato 6 gennaio un'ha causato il crollo di una palazzina aMonterano, probabilmente causata da una fuga di gas. Sul luogo dell'incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti numerose forze della ...Quattro agenti della Polizia di Frontiera sono rimasti feriti in un'la notte scorsa a ... [email protected] (Web Info) Segui ildi TorinOggi.it su WhatsApp ISCRIVITI(Agenzia Vista) Roma, 7 gennaio 2024 Varie squadre dei vigili del fuoco, tra cui unità del team USAR (Urban Search and Rescue), impegnate a Canale Monterano per l'esplosione e il successivo crollo in ...Gabriel Debach, Italian market analyst di eToro: «In caso di recessione è possibile che i risparmi rimangano fermi. Ma se le persone dovessero cercare rendimenti più alti, il denaro potrebbe riversars ...