Enna Scomparso Giuseppe Grimaldi | presidente internazionale emerito di Lions International

(Di domenica 7 gennaio 2024) E’ mancato adil dott.di, unico italiano eletto al prestigioso incarico della più grande associazione di club service al mondo, presente in oltre 200 nazioni con 1,4 milioni di soci. Lunedì 8 gio 2024 alle ore 15,00 nel Duomo disi terranno i funerali alla presenza delle autorità cittadine e delche stanno giungendo da ogni parte di Europa., Pino per gli amici, neuropsichiatra, professore universitario, studioso e ricercatore di chiara fama con moltissime pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto per la sua attività di studioso lauree Honoris Causa dalle ...

UNA CERIMONIA AL CARCERE DIPER RICORDARE IL VOLONTARIO MARIO SAVOCA Una cerimonia per ricordare Mario Savoca, volontario della Casa Circondariale Luigi Bodenza per oltre un trentennio,qualche settimana fa. Nel ...UNA CERIMONIA AL CARCERE DIPER RICORDARE IL VOLONTARIO MARIO SAVOCA Una cerimonia per ricordare Mario Savoca, volontario della Casa Circondariale Luigi Bodenza per oltre un trentennio,qualche settimana fa. Nel ...ALIA – Si trova ricoverato in un ospedale a Francoforte, il giovane Federico Lo Savio, scomparso da alcuni giorni in Germania, in cui si era recato con alcuni amici. A comunicare la notizia del ritrov ...ALIA - Sono ore d'attesa ad Alia - in provincia di Palermo - per la scomparsa di Federico Lo Savio di 20 anni. L'allarme è stato lanciato dai familiari. Secondo il racconto di questi ultimi, Federico ...