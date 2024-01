Empoli-Milan | pagelle | muro Theo | Loftus-Cheek si prende tutto

(Di domenica 7 gennaio 2024)dei giocatori rossoneri schierati in campo da Stefano Pioli: i migliori e i peggiori del Castellani. Maignan 6,5 La prima parata al 51?, semplice su Baldanzi, quella più complessa arriva invece al 20? su Cancellieri. SpiderMike ha visto giornate più impegnative. Calabria 6,5 Una partita di sostanza per il capitano del, una delle più convincenti della sua stagione. L’azione dell’1-0 nasce dalle sue zolle. Qualche sbavatura innocua sul finale del primo tempo. Dal 70? Bartesaghi 6Dal suo ingresso in campo l’spinge un po’ di più. Regge bene. Kjaer 6,5 C’è ancora qualcuno che nutre dubbi sulla tenuta fisica del veterano Simon? Altra prestazione da leader, impeccabile su ogni intervento dispensa consigli a Jimenez dopo l’uscita di Florenzi. Dall’84’ Gabbia ...

Il Milan passa a Empoli e torna a vincere in trasferta in Serie A dopo tre mesi : 3-0 per la squadra rossonera, Ruben Loftus-Cheek e il rigore... ()

