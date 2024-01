Empoli-Milan | Moncada | “Terracciano seguito da due anni | su Krunic…”

Le reti nel primo tempo di Loftus Cheek e Giroud su rigoreRebecca Corsi, vicepresidente dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro ilRebecca Corsi, vicepresidente dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il. MERCATO ...Il Milan torna in campo a Empoli, ma la dirigenza rossonera è concentrata sul mercato per la finestra di riparazione di gennaio. Al Castellani ha parlato Geoffrey Moncada, capo dell'area tecnica del ...Tommaso Baldanzi torna titolare con la maglia dell'Empoli oltre tre mesi l'ultima volta, il 6 ottobre contro l'Udinese. Il fantasista toscano, in campo contro il Milan, ...