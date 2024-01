Empoli-Milan LIVE 0-1 | Theo Hernandez vicino al raddoppio

(Di domenica 7 gennaio 2024) Allo stadio San Siro, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SUNEWS24

Probabili formazioni di. Diretta dalle 12.30La 19esima giornata di Serie A si chiude oggi con 5 partite. Ora c'è(in diretta su Sky), poi Udinese - Lazio e Torino - Napoli alle 15, Salernitana - Juventus alle 18 e Roma - Atalanta alle 20.45. Il turno si era aperto venerdì con il pareggio 1 - 1 tra ...L'Empoli insegue una vittoria che ai toscani manca addirittura dal 12 novembre, dall'1-0 a Napoli che aveva fatto immaginare un cambio di rotta lontano dall'attuale penultima posizione in classifica.L'Empoli è vicina a un doppio colpo di mercato. Zurkowski potrebbe tornare per la terza volta, Cerri è in dirittura d'arrivo. Entrambi dovrebbero arrivare con la formula del prestito. Il Milan sta per ...