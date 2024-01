Empoli-Milan | Gyasi | “Difficile affrontare Leao Oggi la palla non entrava…”

Empoli (ITALPRESS) – Nel lunch match della domenica della diciannovesima giornata di Serie A, il Milan torna a vincere in trasferta , battendo per ... (ildenaro)

Dal suo arrivo in Italia fino al primo gol in Serie A contro l'Empoli: la storia di Chaka Traoré , il nuovo talento del Milan ()

Nella ripresa cresce l', mentre ilpaga il conto della stanchezza. I rossoneri commettono anche qualche errore di troppo, soprattutto in fase di uscita dalla propria metà campo. L'...Le pagelle diHernandez dalla parte di Pioli. A fine gara ai microfoni di Sky, arriva anche Theo Hernandez uno dei leader di questoche prova a buttarsi alle spalle ...Theo ancora centrale Le parole (e la speranza) di entrambi Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Empoli-Milan: Theo molto a suo agio… Leggi ...Da Simic e Jimenez a Traore e Bartesaghi (ma non solo): ormai le scelte di Pioli non sono più solo per questioni di emergenza, ma decisioni ponderate ...