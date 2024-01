Empoli-Milan | Andreazzoli | “Purtroppo va così Con Pioli…”

(Adnkronos) – Il Milan vince 3-0 sul campo dell’Empoli oggi 7 gennaio 2024 nel match in calendario per la 19esima e ultima giornata della Serie A. ... ()

Ilvince 3 - 0 agrazie ai gol di Loftus - Cheek, Giroud e Traoré. L'analisi dal Castellani di Luca Bianchin, che si sofferma sulla convincente prestazione da centrale di difesa di Theo ...Ilperò ha deciso di andare avanti con Pioli, che ha iniziato l'anno nella maniera giusta con ... consolidando il terzo posto in classifica dopo la vittoria esterna contro l'. Il nome di ...Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Milan. Sulla gara: "Dobbiamo stare attenti tutta la partita, qualcosa nel secondo tempo abbiamo concesso e per ...L’allenatore rossonero Pioli ha parlato nel post-partita di Empoli Milan a Dazn, sfida terminata. SULLA PARTITA – «Dobbiamo stare attenti per tutta la partita. Abbiamo gestito bene il pallone ma ...