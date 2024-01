Empoli-Milan 0-3 | tris rossonero e Pioli blinda terzo posto

Nonostante una buona prova dell'Empoli i rossoneri dominano in lungo e in largo, portandosi sul 2-0 con Loftus-Cheek e il rigore di Giroud, per ... ()

Ilpassa senza troppe difficoltà ade consolida il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Juventus. Decisive le reti nel primo tempo di Loftus Cheek e Giroud su calcio di rigore. ...Iltorna a vincere in trasferta fuori casa e lo fa superando al Castellani l'con un netto 3 - 0. Rossoneri in vantaggio dopo 11 minuti con Loftus - Cheek. Alla mezzora arriva il raddoppio di ...Non vinceva addirittura dal 7 ottobre in trasferta il Milan, almeno in campionato. La squadra di Pioli, stavolta, ha risposto presente sin dal primo minuto, controllando il gioco grazie alla sagace re ...Empoli-Milan 0-3 EMPOLI Caprile 6: non può nulla sui gol rossoneri. Ebuehi 5,5: bruciato da Leao in occasione del vantaggio rossonero, la sua partita dura poc.