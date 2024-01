Empoli-Milan 0-3 | il tabellino

(Adnkronos) – Il Milan vince 3-0 sul campo dell'Empoli oggi 7 gennaio 2024 nel match in calendario per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I ... (periodicodaily)

Tre mesi senza vittorie in trasferta . Era dal 7 ottobre 2023, dallo 0-1 contro il Genoa, che il Milan non vinceva una gara lontano dalle mura amiche ... (calcioweb.eu)

- Un successo al giro di boa per ilche passa a(0 - 3) nel match valido per la 19ª giornata di Serie A , ultima di un girone di andata chiuso così a 39 punti e con il terzo posto a - 9 dall'Inter capolista, tornando così a ...Ilfrena troppo e l'cerca di rientrare in partita. Al 71' Cancellieri spaventa Maignan, dopo la respinta dell'estremo difensore rossonero è Caputo a cercare il tap - in vincente senza ...Partita senza storie al Castellani, dove il Milan annichilisce l'Empoli 3-0. Poche idee e coraggiano, a salvarsi sono in pochi. Di seguito le pagelle del match. CAPRILE 6: Non può nulla sia sulla rete ...Il Milan batte l'Empoli 3-0 nel lunch match della 19ª giornata di Serie A. Al Castellani i rossoneri spingono sin da subito, l'Empoli se la gioca a testa alta ma rischia fin troppo.