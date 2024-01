Empoli-Milan 0-3 | i rossoneri passeggiano al Castellani

Empoli-Milan le pagelle e il tabellino della partita . Pioli non può sbagliare: in palio punti fondamentali per la Champions. 19a giornata ad Empoli ... (sportnews.eu)

Il Milan passa a Empoli e torna a vincere in trasferta in Serie A dopo tre mesi : 3-0 per la squadra rossonera, Ruben Loftus-Cheek e il rigore... ()

Il programma domenicale della diciannovesima giornata inizia con, lunch match che Calciomercato.it seguirà in tempo realeOrmai ci siamo, il giro di boa è arrivato. Tra incertezze di giochi e infortuni, ilsi appresta a chiudere il girone d'...... c'è da fare un conto sui giocatori assenti in casa. Senza contare l'esterno uscito nel corso della gara contro l', sono ben otto i calciatori out per problemi muscolari: Sportiello, ...Empoli-Milan le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...Alessandro Florenzi ha lasciato il campo, nel corso del primo tempo di Empoli-Milan, per via di una fitta accusata all’adduttore. Al suo posto il giovane cursore spagnolo Jiménez, classe 2005 ex Real ...