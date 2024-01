Emmy Awards | vincono due casting director italiani

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 gennaio 2024) Roma, 7 gen. (askanews) – Vittoria storica alla 75esima edizione degli, gli Oscar delle Serie Tv, per iFrancesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri dellaSociety of America (CSA) che erano nominati per il loro lavoro in “The White Lotus” – che gareggia con ben 23 nomination – aggiudicandosi l’per l’OutstandingFor A Drama Series – 2023 per la parte italiana della serie. Non era mai successo che duevincessero unAward. Gran parte del merito del successo di The White Lotus deriva dal genio folle e sopra le righe di Mike White, suo creatore, sceneggiatore e regista. Inizialmente The White Lotus era stata ...