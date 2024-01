Emanuela Orlandi | il fratello | “Manifestazione il 13 gennaio a Roma”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Unain piazza per chiedere giustizia e verità sull’omicidio di, scomparsa il 22 giugno 1983. L’appuntamento sarà sabato 13a piazza Cavour, a pochi giorni di distanza da quello che sarebbe stato il suo 56° compleanno. Sono trascorsi 41anni da quando, figlia di un messo Vaticano, scomparve nel nulla. Da allora suoPietro non ha mai smesso di chiedere alle istituzioni, ma soprattutto al Vaticano, risposte su dove e cosa sia successo a. Continuerà a farlo anche il 13, giornata in cui Pietroinvita a scendere in piazza per manifestare e chiedere che il caso veda uno o più colpevoli. L’appuntamento è sabato 13...

(Adnkronos) – Una manifestazione , il 13 gennaio alle ore 15.30 in piazza Cavour a Roma, per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela ... (periodicodaily)

Una manifestazione, il 13 gennaio alle ore 15.30 in piazza Cavour a Roma, per continuare a chiedere verità e giustizia per, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983, e tenere alta l'attenzione sul caso anche in attesa che inizi a lavorare la Commissione parlamentare di inchiesta approvata dal ...... 2023 Migliori Bonus Casino Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Bonus senza deposito Magazine Zoom [Primo Piano] In piazza per il compleanno di. Nuova iniziativa di Pietro: "Per ...Il13 gennaio ci sarà una manifestazione a distanza di 41 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi: il 15 gennaio avrebbe avuto 56anni ...Emanuela Orlandi: come le inchieste di Mino Pecorelli e Andrea Purgatori svelano connessioni oscure tra Vaticano, stato e criminalità.