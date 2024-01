“Elon Musk fa uso di ketamina | Lsd | coca | funghi | ecstasy e hashish” | i dirigenti di Tesla e Space X preoccupati per le droghe assunte dal miliardario

(Di domenica 7 gennaio 2024)si trova al centro delle polemiche a causa delle presunte abitudini legate all’uso dicome LSD,ina,magici e. Queste voci preoccupanoe azionisti delle sue società,X, temendo possibili ripercussioni negative sulle aziende e sui dipendenti. A riportare la questione è il Wall Street Journal in un approfondito articolo sulle abitudini del. “è noto per partecipare a feste ed eventi al Burning Man, il festival artistico e musicale del Nevada, dove si fa largo uso di, per sfogarsi, secondo quanto riferito da persone a lui vicine,” scrive il WSJ. Il festival, noto per la sua ...

