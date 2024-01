Elisabetta Gregoraci vacanza di famiglia con Briatore

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 7 gennaio 2024) Le feste sono passate anche per, ma forse si sono anche un po’ allungate un po’ più del previsto, visto che la showgirl ha deciso di regalarsi un viaggio inper il Natale. Mentre in Italia scendevano le temperature, la conduttrice è volata per una meta esotica insieme al resto della. Con il tempo si creano nuove tradizioni. Se c’è chi attende il Natale per ricongiungersi ai propri cari per il consueto cenone della Vigilia e successivamente del 25 dicembre, c’è chi invece preferisce stare in pochi e concedersi un viaggio in qualche meta insolita. È il caso diche per le feste ha deciso di volare per una meta esotica insieme al resto della suae le ...