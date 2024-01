Elezioni Regionali | Lega pronta allo strappo in Sardegna Ma FdI vuole anche il Veneto di Zaia L' effetto domino

(Di domenica 7 gennaio 2024) "Ipotesi inesistente". Così un big di Fdi, parlando all'Adnkronos, stronca con forza la corsa del governatore uscente Christian Solinas in, fortemente caldeggiata dalla. Per Fdi, nonostante la posizione del Carroccio espressa con fermezza dal vicepresidente leghista Andrea Crippa, il dato è già tratto: sarà il sindaco uscente di Cagliari Paolo Truzzu a giocarsi la partita per la guida della Regione. "Nel 2024, con Fdi che traina la coalizione - commenta la stessa fonte - è impensabile su 5 Regioni affidarne due allae due a Fi, lasciandone una sola a noi". Segui su affaritaliani.it

Nei mesi scorsi quando ancora si ipotizzava di un voto disgiunto tra regionali ed europee, nell'entourage del governatore, si ipotizzava un risultato a doppia cifra che avrebbe potuto essere usato ... ex sottosegretaria del Conte 2 e viceministro nel governo Draghi, oggi candidata per il centrosinistra in Sardegna alle elezioni del 25 febbraio prossimo. Giuseppi l'ha imposta al Pd ed è ... Sassari L'ufficialità arriverà soltanto oggi, al termine del coordinamento regionale, ma i Progressisti hanno deciso e alle prossime elezioni regionali saranno al fianco di Alessandra Todde. Ieri, inf ...