Elettra Lamborghini | la dolce dedica di Afrojack | «Posti sempre le nostre foto peggiori | che boomer»

Elettra Lamborghini torna a “Verissimo” per raccontare del periodo difficile vissuto quest’anno e dei suoi progetti per il futuro. La […] (perizona)

In occasione della sua partecipazione al programma televisivo Verissimo, Elettra Lamborghini ha condiviso la sua esperienza personale senza ... (dailynews24)

In tv o sui social appare sempre felice e spensierata, la sua ironia è spesso contagiosa. Eppure, anche Elettra Lamborghini può avere dei momenti di ... (velvetgossip)

Sul tema della sicurezza del lavoro i dati sono tutt'altro che rassicuranti. E ci sono alcuni lavori in particolare che mettono più a rischio ... (leggo)

... Simone Cristicchi, Samuele Bersani, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Michele Bravi, Manuel Agnelli, Piotta, AKA 7even,, Izi, Neffa, Daniele Silvestri, ...In pochi lo sanno, maha anche un fratello, Ferruccio, amante di motori come da tradizione familiare, che di recente ha parlato delle sue sorelle più note e le ha definite artiste. Cos'ha detto....LUDOVICA PAGANI - Una laurea nel cassetto, modella, conduttrice tv, influencer tra le più seguite e, infine, fidanzata di Stephan El Shaarawy, giocatore della Roma e della nazionale azzurra, grande am ...L'erede del colosso automobilistico di lusso, ha cambiato casa e i dettagli hanno colpito molti fan. Ecco dove abita Elettra Lamborghini.