Editoria | in parlamento una proposta di riforma che comprende la certificazione delle notizie

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 gennaio 2024) Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura eddella Camera dei Deputati ed esponente di FdI, annuncia un’imminentedel settore dell’. “Non è possibile che solo per fare clickbaiting, ossia per monetizzare i contatti sui siti, si costruisca un titolo-gancio e si finisca per criminalizzare, se non ridicolizzare, le libere opinioni. Così se la collega Mennuni sostiene che la maternità deve tornare a essere cool fra le giovani donne diventa un mostro e se io spiego che i programmi dedicati ai minori devono essere visionati prima, mi si fa passare per censore. Per non dire del vizio di estrapolare qualche parola dal contesto — com’è successo al ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica — per menare scandalo”. Il parlamentare annuncia che “è in corso la discussione sul Tusmar per la ...