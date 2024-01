Ecco cosa ti danno qui se chiedi un espresso a colazione | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Aurora Ramazzotti è in vacanza con il suo compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Si gode qualche momento di relax in Messico. In questi ultimi giorni la Ramazzotti ha postato diverse stories in cui ha raccontato i suoi malanni legati a una forma piuttosto aggressiva di influenza. La Ramazzotti si è mostrata mentre era alle prese con l'aerosol e poi è toccato a Goffredo finire nel mirino degli scatti a sua insaputa da pubblicare sui social. Ma ora, dopo essersi messa alle spalle l'influenza, la Ramazzotti di fatto si vuole godere tutti i piacerei della vacanza, a partire dalla. Aurora ha fotografato la tazzina davanti a sé e ha scritto: "In Messico seun, ti portano un macchiato... adoro". Da buona italiana legata alla tradizione del caffè mattutino ha notato subito la differenza. ...