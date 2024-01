È la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2023

Leggi su lopinionista

(Di domenica 7 gennaio 2024) ROMA – , aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A Milano finisce il tanto ambito primo premio da 5 milioni di euro con il tagliando F 306831. La regione, rileva Agipronews, si aggiudica anche il terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano, in provincia di Pavia, grazie al biglietto I 191375, e il quarto, dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle, in provincia di Brescia, con il biglietto C 410438. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va a Campagna, in provincia di Salerno, con il tagliando M 382938. L'ultima vincita, pari a un milione, andrà nelle casse del possessore del biglietto N 454262, venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.